Kerem Aktürkoğlu: Bazı anlar unutulmaz!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Manchester United karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu galibiyetle ilgili olarak "Bazı anlar unutulmaz! Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Oynayan, oynamayan... Bir bütün olduk, bu galibiyeti istedik. Zor anlar yaşadık ama galibiyeti istedik. Kazandık, mutluyuz. Golün geleceğini hissediyordum. Bazen olmuyor, kısmetsizlikler oluyor. Eleştiriler oluyor ama bu kez gol atmayı çok istedim. Takıma yardım etmek için elimden geleni yaptım. Gol önemli değil, galibiyet önemliydi." dedi.

Maçla ilgili sözlerine devam eden sarı-kırmızılı futbolcu "Penaltı kaçtı ama biz olumsuzluğa düşmedik. Golü bulabileceğimizi biliyorduk. 4-2 yapabilirdik. heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir maç oldu. Biz güldük, mutluyuz. Kopenhag maçında da galibiyeti hak ettik. Biz burada kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.