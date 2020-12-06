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Kerem Aktürkoğlu 74 metrede golle buluştu!

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Galatasaray'da geceye Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yeni takımıyla ilk golünü atan genç futbolcu topla 38 metre kat etti, koşusunun 74. metresinde ise golü attı! Golün oluşumu ise 12.75 saniye sürdü

06.12.2020 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu 74 metrede golle buluştu!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Topla kendi yarı alanının ortalarında buluşan Kerem tek dokunuşla rakibini eksilttikten sonra topu yaklaşık 38 metre taşıdı. Pasını Ömer Bayram'a aktardıktan sonra da koşusuna devam eden genç futbolcu, milli yıldızın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Sağ ayağıyla şık bir plase yapan Kerem farkı 3'e çıkardı. Genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken golde de 74 metrelik koşusuyla dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞLARI DA BEKLEYİŞİNE ORTAK OLDU

Kerem'in attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yapılan Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. Birkaç dakika süren inceleme sırasında ise takım arkadaşları Taylan, Marcao ve Emre Taşdemir, Kerem'le birlikte bekledi, genç oyuncunun heyecanına ortak oldu.

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