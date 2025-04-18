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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kerbela' yıllar sonra yine kapalı gişe

        'Kerbela' yıllar sonra yine kapalı gişe

        İlk kez 2009–2010 tiyatro sezonunda seyirci karşısına çıkan ve birçok prestijli ödüle layık görülen "Kerbela" oyunu, yoğun istek üzerine, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 18 Nisan Cuma günü, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 00:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:46
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        'Kerbela' yıllar sonra yine kapalı gişe
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        Tiyatro sahnesinin belleğinde iz bırakan bir başyapıt, yıllar sonra yeniden perde açıyor. Ali Berktay’ın titiz tarihsel araştırmalarla ördüğü ve sahneye uyarladığı “Kerbela” oyunu, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Unutulmaz oyunun rejisörlüğünü bir kez daha üstlenen Ayşe Emel Mesci, zamana karşı koyan bir anlatıya, çağdaş bir soluk ve estetik bir bakış katıyor.

        İlk kez 2009–2010 tiyatro sezonunda seyirci karşısına çıkan ve sahnelendiği her akşam izleyicisini, tarihin derinliklerine taşıyan “Kerbela”, birçok prestijli ödüle layık görülmüştü. Modern tiyatronun anlatım olanaklarını tarihsel bir trajediyle buluşturacak oyun, 18 Nisan Cuma günü, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

        Tarihi bir trajediyi, insanlık vicdanında yankılanan evrensel bir çığlığa dönüştüren oyun, yalnızca geçmişin değil, bugünün de nabzını tutan bir anlatım gücüne sahip. Kerbela Çölü’nde yaşanan büyük acının, hikâyesi; sahnede her replikte, her duruşta yeniden can buluyor. Yeni oyuncu kadrosu oyuna taze bir soluk getirirken, metnin özündeki şiirsellik ve dramatik derinlik titizlikle korunuyor.Devlet Tiyatrolarının gurur verici prestijli yapımlarından biri olan bu büyük eser, bir kez daha salonları doldurmaya ve Kerbela’nın çöl sıcağında yaşanan büyük sınavını sanatın en güçlü diliyle yeniden seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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        #kerbela
        #Ankara Devlet Tiyatrosu
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