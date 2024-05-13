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        Haberler Magazin Kepçe, oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarını yıktı - Magazin haberleri

        Kepçe, oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarını yıktı

        Şişli'de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:27
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        Oyuncu Tufan Gökpınar'a şok
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        Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı, kepçe operatörü tarafından kazayla yıkıldı. Kaza, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir inşaat firması, sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

        Duvar, büyük bir gürültüyle yıkılırken, esnada evde olan Tufan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen şoke oldu.

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        DUVAR YENİDEN ÖRÜLDÜ

        Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise kaza sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

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        #Tufan Gökpınar
        #Şişli

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