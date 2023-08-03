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        Haberler Dünya Kenya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kenya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Kenya nerede, hangi kıtada yer alır? Kenya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazandığı 1963 tarihinden itibaren başkanlık sistemine dayanan bir demokrasi ile yönetilmektedir. İçinde bulunduğu kıtanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Kenya'da yer şekillerine ve coğrafi özelliklere paralellik gösteren iki farkı iklim yaşanmaktadır. Zengin olan bitki örtüsü ve yaban hayatı ile, gerçekleştirilen safarilere de ev sahipliği yapan Kenya hangi kıtada yer almaktadır? Kenya başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 23:28
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        Kenya başkenti, bayrağı, nüfusu
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        40’tan fazla etnik grubun yaşamakta olduğu Kenya’da nüfusun yarısından fazlası ise gençlerden meydana gelmektedir. %3’lük bir yaşlı oranına da sahip olan Kenya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Kenya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

        Kenya Nerede?

        Kenya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının doğusunda yer alan Kenya; kuzeyde Etiyopya ve Sudan, batıda Uganda, doğuda Somali ve Hint Okyanusu, güneyde ise Tanzanya ile komşudur.

        Afrika kıtasının en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Kenya coğrafyasına ilk gelen Avrupalı devlet Portekiz’dir. 1400’lü yılların sonunda Ümit Burnu’nu dolaşarak Kenya topraklarına ayak basan Portekizliler, 1700’lü yıllara kadar bölgeyi ellerinde tutmuşlardır. 18. yüzyılda bölgeye hâkim olarak, Portekizlileri Kenya’dan atan Arapların, bu coğrafyayı İngilizlere kiralaması üzerine ise bölgede tam anlamıyla bir İngiltere egemenliği başlamıştır. 1895 yılından bağımsız olduğu 1963 yılına kadar İngiltere’nin sömürgesi olarak varlığını sürdüren Kenya, günümüzde Afrika kıtasının en güçlü ekonomilerinden bir tanesine sahip olmasıyla dikkat çekmektedir.

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        Kenya Başkenti

        Bir Doğu Afrika ülkesi olan Kenya’nın başkenti Nairobi’dir. 1899 yılında İngilizler tarafından kurulan ve 1905 yılında başkent olan Mombasa’dan bu statüyü devralan bu şehir, aynı zamanda Afrika kıtasının da en kalabalık şehri olmasıyla öne çıkmaktadır. Kenya’nın hem politik hem de ekonomik merkezi konumunda olan Nairobi, yerli halk arasında “Güneşteki Yeşil Şehir” olarak isimlendirilmektedir. 2021 yılında yapılan bir oylama sonucunda Afrika’nın en iyi kenti de seçilen bu başkent, şehre komşu, dünyanın tek vahşi yaşam parkı olan Nairobi Ulusal Parkı’na da ev sahipliği yapmaktadır.

        Kenya Nüfusu

        2023 verilerine göre Kenya’nın nüfusu 55 milyon 126 bin kişiden meydana gelmektedir. Tıpkı birçok Afrika ülkesi gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Kenya’da halkın %23’ü şehirlerde geri kalan %77’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadırlar. 40’tan fazla etnik unsuru bünyesini barındıran Kenya’da en kalabalık grubu ise nüfus içindeki %22’lik oranlarıyla Kikuyular meydana getirmektedir. Kikuyuların dışında Luhyalar, Luolar, Kalenjinler ve Kambalar da ülke içinde yaşayan etnik unsurlar arasında yer almaktadırlar. Dini inanç hususunda ise halkın yaklaşık %82’si Hristiyanlık inancına mensuptur ve İslamiyet Kenya’daki en yağın ikinci inanç konumundadır.

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        Kenya Para Birimi

        Kenya’da kullanılan resmi para biriminin adı Kenya şilinidir. 1966 tarihinde basılarak dolaşıma sokulan ve Doğu Afrika’nın en güçlü para birimi olarak kabul edilen Kenya şilininin uluslararası kodu ise KES’tir.

        Kenya Bayrağının Anlamı

        1963 yılında alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilen Kenya bayrağı; siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renkle oluşturulmuş beş yatay şeritten ve bu şeritlerin tam orasında yer alan bir armadan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan siyah renk ülkedeki siyahi halkı, kırmızı renk sömürge yıllarındaki bağımsızlık mücadelesini, yeşil renk ülkenin zengin doğasını, beyaz renk ise Kenya halkının kendi arasındaki barışı sembolize etmektedir. Bayrağın tam ortasında yer alan sembol ise halkın verdiği özgürlük mücadelesinin simgesi olarak değerlendirilmektedir.

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        Kenya Şehirleri

        Kenya’da toplam 47 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Nairobi
        • Mombasa
        • Kisimu
        • Nakuru
        • Malindi

        Kenya Türkiye Saat Farkı

        Kenya ve Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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