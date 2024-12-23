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        Haberler Bilgi Ekonomi Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir Kira desteği ne kadar oldu 2025?

        Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Kira desteği ne kadar oldu?

        İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteği 2025 yılı itibarıyla artıyor. Zamlı kira desteği sadece İstanbul'da değil, her ilde artacak. Peki, 2025 kira desteği ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:08
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        • 1

          Evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinde artışa gidildi. Böylece İstanbul başta olmak üzere diğer tüm şehirler için 2025 kira desteği belli oldu. İşte, 2025 zamlı kira desteği miktarı...

        • 2

          2025 İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

          2024 yılında 5 bin 500 lira olan kira desteği, 2025 yılında 8 bin liraya çıkacak.

        • 3

          DİĞER ŞEHİRLERDE KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

          Kira desteği, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.

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