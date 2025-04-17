Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı
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Avcılar'da Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.
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Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.
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Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı. Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.
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