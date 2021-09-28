Kendisini arama çalışmasına katıldı!

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar.

ORMANLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI

İHA'da yer alan habere göre gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

İSMİYLE SESLENEREK ARAMAYA BAŞLADILAR

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.

Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

"BEN BURADAYIM" DEYİNCE ARANDIĞINI ÖĞRENDİ

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.