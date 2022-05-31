Kendini yakma teşebbüsüne soruşturma

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.