19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda Şube Müdürü olan Dünya Klavye Şampiyonu Celal Aşkın, kendine ait rekoru kırarak bir kez daha altın madalya kazandı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı federasyonun düzenlediği 52. Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası İtalya'nın Cagliari şehrinde 13-19 Temmuz arasında yapıldı. Şampiyonaya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Rusya başta olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkeleri dahil 30 ülkeden yüzlerce yarışçı katıldı.
AŞKIN MÜDÜR MADALYALARI TOPLADI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün makamında ağırladığı ve çalışmalarını destek verdiği Müdür Celal Aşkın, yarışmada 30 dakikalık tecrübeliler kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 156 sözcükle kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde 320 hece ile dünya ikinciliğini elde eden Müdür Aşkın, ses deşifre yarışı kategorisinin tecrübeliler bölümünde de yine dünya ikincisi aynı kategorinin kombine bölümünde ise dünya üçüncüsü oldu.
TÜRK TAKIMI KLAVYE ŞAMPİYONASINDAN 10 MADALYAYLA DÖNDÜ
İtalya'nın Cagliari şehrinde yapılan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Klavye Takımı 10 madalya kazanarak, rekor kırdı. Gençler kategorisinde dakikada net 117 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, aynı kategoride dakikada net 113 sözcükle Mehmet Kurt dünya üçüncüsü oldu. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt, dakikada 321 hece ile dünya şampiyonluğunu, canlı deşifre yarışı küçükler kategorisinde Onur Demirbaş dünya şampiyonluğunu kazandı. Ses deşifre yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt dünya üçüncüsü, aynı yarışın gençler kategorisinde İlyas Pamukçu dünya üçüncüsü oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!