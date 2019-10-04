'Kendi kültürümüze sahip çıkalım'

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 4'üncüsü, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivalin açılış töreninde, konuşmaların ardından, atların da eşlik ettiği kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde; nefes kesen müsabakalar, görkemli gösteriler, rengârenk etkinlikler, ülkelere özgü geleneksel şenlikler ve geçmişe yolculuğa çıkaran geleneksel lezzetler başrol oynuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmaya, uluslararası bir festivali ortaya koymakta büyük bir azim gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak başladı. Ziya Selçuk, konuşmasında şunları aktardı; "Bu festivalin, bayramın, coşkunun, bu faaliyetin aslında 4'üncüsü yapılıyor. Ama öyle özümüzde var olan, bizden, Anadolu'dan olan çalışmalar ki, 4'üncüsü değil sanki 44'üncüsü yapılıyor gibi bir etki hissediyorum. Böylece örflerimizi, adetlerimizi ve geleneklerimizi gelecekle ilişkilendirme fırsatımız oluyor. Her medeniyetin, her kültürün kendini koruması tabii bir faaliyettir. Bu faaliyetin içinde hep beraber olmak da ayağımızı basacağımız bir zemin ortaya koyuyor. Geleneksel oyunlarımızın birçoğunu burada görme imkânı bulacağız. Şahsen çocukluğumda karşılaştığım birçok oyuna bugünkü çocukların şahit olmasını önemsiyorum. Bu anlamda bizim için sadece bir çalışma, festival değil, bu aynı zamanda değerlerimiz ve geleneğimiz, mirasımız üzerinde düşünme fırsatı da sağlıyor. Etnospor Kültür Festivali'nin memleketimize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise şunları söyledi; "Etnospor Kültür Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türk milletinin kendi kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Biz, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!" dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde durmak istediğimiz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, estetik anlayışımıza sahip çıkmak zorundayız ki biz gelecekte de biz olmaya devam edelim. Aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz, başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kültürlerimizi, binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmekle karşı karşıya kalırız."

Festivali ziyaret edecek çocuklara, edinecekleri tecrübeleri hayatlarında da uygulamalarını tavsiye eden Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı; "Buraya gelen çocuklardan kimisi geleneksel sporlardan, kimisi eski çocuk oyunlarından, kimisi el sanatlarımızdan, halk oyunlarımızdan ve müziklerimizden, kimisi yemeklerimizden etkilensin. Hayatının geri kalanında başkalarına özentilikle geçirmesin. Elbette dünyayı tanısın. Küreselleşen, küçülen dünyada ne var ne yok iyi bilsin. Bir ayağı burada, diğer ayağı dünyanın her tarafında olsun ama buradaki sapasağlam ayağını asla bu topraklardan, asla bu toprakların değerlerinden, inancından, kültüründen alıkoymasın, başka yere basmasın. Biz bunu istiyoruz. Bu festivalimiz hayırlara vesile olsun. Burada vermeye çalıştığımız mesaj, iyi niyet, sağduyu ve soğukkanlılıkla dinlensin. Çünkü millet olarak buradan alacaklarımız, kazanacaklarımız var."

Etnospor Kültür Festivali ile kültürel değerlerin ve geleneksel sporların canlandırılması gayretinde olduklarını dile getiren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, "Etnospor Kültür Festivali ile ülkemize ve ülkemiz özelinde oluşacak farkındalıkla dünyaya, müzikten spora, sanattan geleneksel çocuk oyunlarına kadar ülkemize ait olan değerleri tanıtmak için buradayız. Federasyon olarak Anadolu'nun belirli bölgelerinde sıkışmış ve unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını yıl içindeki faaliyetlerimizle, yılda bir kez de olsun yapılan festivalle halkımıza öğretmeye çalışıyoruz. Okçuluk, rahvan at, mangala, cirit, güreş gibi oyunlarımızı dünyaca tanınacak hale getiriyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Festival aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından medeniyetlerin ve kültürlerin eserlerinin, İstanbul'da hep birlikte idrak edildiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Etnospor ve Okçular Vakfı olarak diyoruz ki, 'Her kültür, her medeniyet mevcut popüler kültürün altında ezilmesin, varlığını yerli ve milli bir duruşla ifade etsin.' Geleneği muhafaza ederek geleceği inşa etmek, kendi medeniyetinizi idrak, inşa ve ihya sürecine katkıdır." dedi.

Festivalin açılış seremonisine; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğluve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

'AZİM, MÜCADELE, KARARLILIK' VURGUSU

Bu yıl 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' sloganıyla, 'Azim, Mücadele, Kararlılık' kavramlarını vurgulayan festivalin ilk gününe, Atlı Spor Alanı'nda yapılan atlı gösteriler damga vurdu. Atlı Cirit, Kökbörü, Atlı Okçuluk, Pato ve Atlı Gösteriler ile Azerbaycan - Karabağ Atlı Gösteri Ekibinin At Gösterisi, ziyaretçiler tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Ziyaretçilere yağlı güreşleri deneyimleme imkânı sunarak bir ilke imza atan festivalin Güreş Meydanı'nda kazanmak için mücadele veren güreşçilerin olağanüstü çabaları, alkıştan en büyük payı aldı.7'den 70'e her kesimden yoğun bir katılımın gerçekleştiği festivalde, tüm gün boyunca süren eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleşti.

ÇOCUK OKÇULARIN MÜCADELESİ NEFESLERİ KESTİ

Festivalin ilk gününde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş, farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrol oyuncusu oldu. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağanüstü yetenekleriyle festivalde temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen binlerce ziyaretçiyi adeta büyüledi.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA TANIŞIYOR

Etnospor Kültür Festivali'nde yetişkinler gibi çocuklar da geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece -mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GELENEKSEL LEZZET ŞÖLENİNE 16 ÜLKE DAMGASI

Sporcuların kıran kırana mücadele verdiği Etnospor Kültür Festivali'nin sunduğu lezzet şöleni de ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin 50'yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrenebilme şansı yakaladı.

FESTİVALİN GÖZDE YEMEĞİ: ÖZBEK PİLAVI

Festival, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' sloganıyla örtüşen ikramlarıyla da damakları şenlendirdi. İkramlar arasında geleneksel lezzetlerde bir yıldız gibi parlayan Özbek Pilavı, festivalin gözde yemeği olarak ziyaretçilere sunuldu.

LEZZET KEŞFİNE OBA ALANLARI DA ORTAK OLDU

Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel lezzetler rol aldı. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar yapıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.

FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ SUNAN ÜLKELER VE GELENEKSEL YEMEKLERİ

Afganistan- Afgan Pilavı

Arnavutluk- Elbesan Tava

Azerbaycan- Şah Pilavı

Filistin- Müceddere

Gürcistan- Satsivi

Kosova- Yufkalı Paça

Moğalistan- Moğol Mantısı

Moldova- Kavurma

Özbekistan- Özbek Pilavı

Pakistan- ChickenKarahi

Senegal- Balık ve Salçalı Karides

Sudan- Falafel

Tanzanya- Mtori

Tunus- Ojja (Şakşuka)

Ukrayna- BorşYemen- Saltah

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kayınbiraderi Bilal Erdoğan'a destek vererek 'Mütevazi insan, kayınbiraderim Bilal Bey'in Etnospor'un içine küçük bir TEKNOFEST sığdırma fikri harika' yorumunu yaptı.