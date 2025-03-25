Kendi evini ateşe verdi!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Esenyurt'taki bir mahallede komşu kabusu yaşanıyor.

Sabahtan akşama herkese küfür eden tehdit yağdıran saldıran kadın bu kez de kendi evini ateşe verip taşa tuttu.

Can güvenliğimiz kalmadı diyen komşuları perişan.