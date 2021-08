Ailesiyle yer aldığı 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov ile hem şöhret hem de servet kazanan, ardından da podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner, aşk sarhoşu! 25 yaşındaki ünlü model, NBA'de Phoenix Suns forması giyen basketbolcu Devin Booker ile yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.