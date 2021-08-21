'KALPLİ' PAYLAŞIM



25 yaşındaki Jenner, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen ama kendisinin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı NBA yıldızıyla çekilen bir fotoğrafını bir kamp emojisi eşliğinde paylaşmıştı. Jenner'ın bu paylaşımı da sonunda özel hayatından az da olsa bazı paylaşımlar yapmaya karar verdiği yorumlarına neden oldu.