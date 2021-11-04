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Kendall Jenner'a sevgilisi Devin Booker'dan: Dünyanın en güzel kadını! - Magazin haberleri

Devin Booker'dan Kendall Jenner'a: Dünyanın en güzel kadını!

Basketbolcu Devin Booker, 26 yaşına basan Kendall Jenner'ın doğum gününde romantik bir mesaj yayınladı. Jenner ile birlikte verdiği pozu yayınlayan Booker, sevgilisine, "Dünyanın en güzel kadını!" diyerek, adeta aşkını haykırdı

04.11.2021 - 17:55 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, 3 Kasım'da 26 yaşına bastı. Basketbolcu Devin Booker da yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

    "DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

    Booker, Jenner ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, gönderisine, "Dünyanın en güzel kadını!" ifadelerini not düştü. Jenner ile aşkını artık göz önünde yaşamaya başlayan basketbolcunun paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "SUÇ ORTAĞIM!"

    Kylie Jenner, ablasının yeni yaşını, "Doğum günü kutlu olsun suç ortağım ve en iyi arkadaşım! Hayatta başka biriyle yürümek istemezdim. Seni sonsuza kadar seviyorum." sözleriyle kutladı.

  • "SEN YAŞAYAN EN TATLI İNSANSIN"

    Rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian, kardeşinin doğum gününde, "Sen yaşayan en tatlı insansın. Aslında gerçek değilsin, mükemmelsin! Doğum günün kutlu olsun. Seni sonsuzluğun ötesinde seviyorum." sözlerini paylaştı.

  • "1998!"

    Travis Barker ile eskiye dayalı arkadaşlıklarını geçtiğimiz aylarda aşka dönüştüren reality şov yıldızı Kourtney Kardashian da Kendall Jenner ile birlikte 1998 yılında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

  • İkinci kez koronavirüse yakalanan Khloe Kardashian, kardeşi ile bu pozunu, "Hayatımı sihir gibi hissettiren kızın doğum günü kutlu olsun!" ifadeleriyle yayınladı.

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