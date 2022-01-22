Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesine üye seçimine ilişkin TBMM kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19 Ocak 2022 tarihli 48'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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