İftiracı hesaba erişim engeli

Kenan Tekdağ, bir Twitter hesabındaki iftiralarla ilgili erişim engeli talep etti, kabul edildi

HABERTURK.COM

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Twitter’daki bir hesabın iftiralarını kesin bir dille reddetmesinin ardından ilk hukuki adımı da attı.

5. Sulh Ceza Hakimliğine Av. Zişan Kasar Yıldırım aracılığıyla yapılan başvuru sonucunda ilgili linklerin içerikten çıkarılması ve erişim engeli getirilmesi talebi kabul edildi.

Tekdağ ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Tekdağ, söz konusu hesaptan dolaşıma sokulan iddialara ilişkin açıklamasında iftira atanların kimliği açığa çıktığında yargı önünde hesaplaşılacağını bildirmişti. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Son günlerde Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili kişileri içerdiği iddiasıyla aidiyeti belirsiz bir listenin WhatsApp gruplarında ve sosyal medya hesaplarında organize bir şekilde dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu listeye ismimin de iftira ve karaçalma maksadıyla asılsız ve temelsiz bir şekilde eklendiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Benzeri bir iftiraya cevaben daha önce kamuoyuna yaptığım açıklamayı aynen tekrarlıyor ve kendi açımdan diyorum ki;

1- Kendisine emanet edilen makamını mevkiini para veya menfaat karşılığında SATAN kişi kim olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

2- Bu şekilde adi İFTİRALARLA kişiliğimi lekelemeye çalışan kişi/kişiler de mevkii ya da kimliği ne olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

3- Bu iftirayı hazırlayan ve dolaşıma sokanların kimlikleri açığa çıktığında bu ALÇAK MÜFTERİLERLE mutlaka yargı önünde hesaplaşılacaktır!

4- Ayrıca bu iftirayı yayınlayan hesaplar ve site/ler hakkında da bugün itibariyle gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.”