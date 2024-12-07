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        Haberler Gündem Kenan Tekdağ'a onursal başkanlık beratı

        Kenan Tekdağ'a onursal başkanlık beratı

        İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ı ziyaret etti. Federasyon Başkanı Vefa Kızılaslan, federasyona katkılarından dolayı Kenan Tekdağ'a teşekkür etti, Onursal Başkanlık beratı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:20
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        Kenan Tekdağ onursal başkan
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        İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu'na bağlı 22 dernek bulunuyor. Ziyarette dernek başkanları ve delegeler de hazır bulundu. Federasyon Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'a, hem Ağrı hem de federasyona verdiği katkı ve destekler nedeniyle Onursal Başkanlık beratı takdim etti. Ziyaret sırasında, federasyonun faaliyetleri ve yeni projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

        "PROJELERLE ALAKALI KIYMETLİ GÖRÜŞLERİ OLDU"

        Ziyarete ilişkin konuşan İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, “Kenan Tekdağ'a onursal başkanlık tevcih ettik. Kendisini onursal başkanımız olarak görmek üzere burada ciddi bir hemşehri topluluğu ile ziyarette bulunduk. Kayıtlı derneklerimizle beraber hem sosyal yardımlaşma hem dayanışma hem de hemşehrilerimizi hayatımızın bütün alanlarında desteklemek için ciddi çalışmalarımız var. Kenan Tekdağ ile çeşitli istişarelerimiz oldu, geleceğe yönelik birlikte yapabileceğimiz projelerle alakalı kendisinin kıymetli görüşleri oldu” diye konuştu.

        “ELİMDEN GELDİĞİNCE KATKIDA BULUNACAĞIM”

        Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da federasyon üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. “Ağrılı olmanın ortak paydası bizi bir araya getirdi” diyen Tekdağ, “Onların çok değerli yardım ve dayanışma faaliyetleri var. Vefa başkanın başkanlığında yönetimi oluşturan dernek temsilcilerine ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ben de hemşehrilerime, onların yaptığı yardıma çorbada tuz hesabı elimden geldiğince katkıda bulunacağım” dedi.

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        #Kenan Tekdağ
        #Ağrı Dernekleri Federasyonu
        #haberler
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