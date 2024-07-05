Kenan Karaman, Schalke 04 ile sözleşme yeniledi - Futbol Haberleri

Kenan Karaman, Schalke 04 ile sözleşme yeniledi - Futbol Haberleri

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Eski milli futbolcu Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04 ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04, bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Kenan Karaman, geride kalan sezonda Schalke 04 formasıyla çıktığı 31 müsabakada 14 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.