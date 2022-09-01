Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04, Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Schalke 04 Kulübü, 28 yaşındaki forvetle 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya'da Hoffenheim, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlılarda 35 maça çıkan Kenan, 2 gol, 2 asistle oynadı.