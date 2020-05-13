Eşi Sinem Kobal’ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, “Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastahanelerimiz daha sağlıklı hale gelicek. Sinem’in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz“ ifadelerini kullanmıştı.



Doğacak kız çocuklarının adı konusunda daha çok erken olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, birkaç isim düşündüklerini söylemişti.