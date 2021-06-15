Geçtiğimiz aylarda eşi Sinem Kobal'la birlikte kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu araştırılıyor. Türk televizyon tarihine damga vurmuş dizilerde rol alan Kenan İmirzalıoğlu başarıları kadar özel hayatıyla da gündemde yer kaplayan bir isim. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatına dair merak edilenler...
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?
Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 1.91 cm boyundaki Kenan İzmirzalıoğlu'nun Baba adı Mustafa, Anne adı ise Yıldız'dır. Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Aslen Türkmen'dir. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan İmirzalıoğlu, orta ve lise öğrenimini Ankara’da teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu.
Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. Annesi Yıldız İmirzalıoğlu, Balâ ilçesine yakın bir ilçe olan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden olup, Derviş İmirzalıoğlu adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin İmirzalıoğlu adında bir ablası vardır.
Kenan İmirzalıoğlu'nun ataları boy beyliğinden gelmektedir. 1690-1691 yıllarında celali isyanları sebebiyle asıl yurtları Erzurum Horasan'dan göç ederek Balâ havalisine yerleşmişlerdir. Ataları Balâ ilçesini ve Üçem köyünü kuran ailedir.
Aile büyüklerinin Osmanlı devleti ile teması ve kayıtları bulunmaktadır. Kenan İmirzalıoğlu'nun Dedeleri 26 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde Balâ'da karşılamış, bir gece evlerinde ağırlamış ve bu ailenin fikirlerini almıştır. Ve Eski Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.
1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World (Dünyanın En İyi Erkek Mankeni) olmuştur.
Deli Yürek adlı dizide canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parladı. Alacakaranlık adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. Yazı Tura adlı filmde rol almış ve Acı Hayat dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır. 2008 yılında Kabadayı adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır.
2009 yılında Ejder Kapanı adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol. 2009'da başlayan Ezel adlı dizide Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrol paylaşmıştır. Ezel tüm Türkiye çapında ünlü olmuştur. 2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile başrollerini paylaştığı Uzun Hikâye adlı Sinema Filminde oynamıştır.
2012'de başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 20 Mart 2018 tarihinde Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarih dizisinde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmıştır. 2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı.
İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
KENAN İMİRZALIOĞLU EŞİ KİM, KIZININ ADI NE?
14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. 2020 yılında çiftin kız çocuğu Lalin İmirzalıoğlu dünyaya geldi.
KENAN İMİZALIOĞLU DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1998-2002
|Deli Yürek
|Yusuf Miroğlu
|Dizi
|2001
|Hayat Bağları
|Kendisi
|Dizi
|2001
|Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
|Yusuf Miroğlu
|Film
|2003-2005
|Alacakaranlık
|Ferit Çağlayan
|Dizi
|2004
|Yazı Tura
|Cevher
|Film
|2005-2007
|Acı Hayat
|Mehmet Kosovalı
|Dizi
|2006
|Son Osmanlı Yandım Ali
|Ali
|Film
|2007
|Kabadayı
|Devran
|Film
|2010
|Ejder Kapanı
|Akrep Celal
|Film
|2009-2011
|Ezel
|Ezel Bayraktar
|Dizi
|2012
|Uzun Hikâye
|Sosyalist Ali
|Film
|2012-2015
|Karadayı
|Mahir Kara
|Dizi
|2017
|Cingöz Recai
|Recai
|Film
|2018
|Mehmed Bir Cihan Fatihi
|II. Mehmed
|Dizi
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2019-
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Sunucu
|Yarışma Programı
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2020
|Alef
|Kemal
|Dizi
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