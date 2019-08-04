Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu, önceki gün dinleyicisiyle buluştu. VJ görsel şovlarıyla başlayan konser, Kenan Doğulu'nun sahne şovlarıyla birleşerek doruk noktasına ulaştı.

Sahnede basmadık yer bırakmayan Kenan Doğulu, 'Vay Be' şarkısıyla giriş yaptıktan sonra 'İlk Adımı Sen At' adlı şarkısıyla seyirci ısıtarak, en popüler şarkılarını tek tek dinleyicisiyle birlikte seslendirdi.

Konser sırasında yerde gördüğü bir böceği ezmemek için sahne kenarına götüren Kenan Doğulu, "Yerde böcek var. Ezilmesin hemen kenara götürelim" diyerek eline aldığı böceği güvenli bir yere koydu ve performansına devam etti.

İki saate yakın sahnede kalarak seyircisiyle iletişim kurarak unutulmaz bir konsere imza atan Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında, modacı Hakan Akkaya objektiflere yansıyan isim oldu.