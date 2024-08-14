Kenan Doğulu ile Beren Saat'in tatili sürüyor
Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum tatillerine devam ediyor. Ünlü çifte önceki gün Ozan Doğulu ve onun kızları eşlik etti
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat, Bodrum'daki tatillerini sürdürüyor.
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Ünlü çift, önceki gün Türkbükü’nde bir plajda görüntülendi.
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Beren Saat ile Kenan Doğulu'na, Ozan Doğulu da eşlik etti.
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Ozan Doğulu’nun kızları, amcası Kenan Doğulu ve yengeleri Beren Saat ile denize girdi.
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Bir süre yüzen Kenan Doğulu ile Beren Saat ardından şezlonglarına geçti.
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Ozan Doğulu da kızı Arya ile böyle görüntülendi.
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