Muğla'da günlerdir süren orman yangını sebebiyle Milas'taki Kemerköy termik santralinin yanma tehlikesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar, termik santral nedir, ne işe yarıyor ve yanarsa ne olur gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
Kaynağı ve kurulu gücüne göre Türkiye'de bulunan en büyük 10 termik santrali şunlardır:
Zonguldak Eren (ZETES) Zonguldak İthal Kömür 2.790 MW
Afşin – Elbistan B Termik Santrali Kahramanmaraş Linyit 1.440 MW
Afşin Elbistan A Termik Santrali Kahramanmaraş Linyit 1.355 MW
Cenal Karabiga Termik Santrali Çanakkale İthal Kömür 1.320 MW
İSKEN Sugözü Termik Santrali Adana İthal Kömür 1.320 MW
İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali Çanakkale İthal Kömür 1.200 MW
İskenderun Atlas Termik Santrali Hatay İthal Kömür 1.200 MW
Soma B Termik Santrali Manisa Linyit 990 MW
Kemerköy Termik Santrali Muğla Linyit 630 MW
Yatağan Termik Santrali Muğla Linyit 630 MW
TERMİK SANTRAL NEDİR?
Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu harekette elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.
Çalışma alanları:
Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri
Isı depolama sistemleri
Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi
Kazan tasarımı
Termik santral modernizasyon ve yenilenme
Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması
Performans görüntüleme sistemleri
Simülasyon ve modelleme
Termik santral Türkiye de nerelerde, hangi illerde var? Türkiye termik santral haritası #1
TERMİK SANTRAL YANARSA VEYA PATLARSA NE OLUR?
Fosil yakıtlar kullanılarak su buharı oluşturulması ile tribünlerin hareket ettirildiği termik santraller, bu sayede elektrik enerjisi üretiyor. Yani enerji üretiminde nükleer enerji değil, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiler kullanılıyor. Bu da olası bir orman yangını içerisinde kalsa dahi söz konusu termik santralde büyük bir patlama olması riskini en aza indiriyor.
Yine böyle bir durumda vatandaşların endişe ve korku yaşamasına neden olabilecek bir radyoaktif sızıntı ihtimali de bulunmuyor. Ancak böyle bir yangından etkilenmesi ve termik santralin çalışmalarına zorunlu olarak ara vermesi durumunda elektrik üretiminde sorun yaşanacağı için elektrik ihtiyacını santralden karşılayan bölgelerde zorunlu elektrik kesintileri yaşanabileceği, bu bölgelere başka kaynaklardan transfer yapılana kadar elektrik verilemeyeceği belirtiliyor.
Termik santral Türkiye de nerelerde, hangi illerde var? Türkiye termik santral haritası #2
Muğla'da günlerdir süren orman yangını sebebiyle Milas'taki Kemerköy termik santralinin yanma tehlikesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar, termik santral nedir, ne işe yarıyor ve yanarsa ne olur gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
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