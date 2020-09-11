DHA

İstanbul Sancaktepe'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü, kemer takmamanın bedelini canıyla ödedi.

Kaza, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı'nın (56) kullandığı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce orta refüje vurdu ardından takla atarak yan yattı.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMAMIŞ

Emniyet kemeri takmadığı anlaşılan sürücü ise yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Çuhalı'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Çuhalı'nın cansız bedeni Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhami Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

'SES DUYDUM, BİRAZ SÜRÜKLENDİ'

Kazayı gören, Bünyamin Çetin yaşananları, "Ben aşağıya telefonla konuşmaya inmiştim. Bu araç ta yolun sonundaki ara sokaklarda bir iki tur attı. Sonra yan sokağa geçti, buraya döndü. Bende telefona bakıyordum. Sesi duydum, araba biraz sürüklendi. Buraya koşup geldiğimde zaten bu haldeydi. Ara sokaklarda normal gidiyordu, otobana çıkınca biraz hızlandı" şeklinde anlattı.