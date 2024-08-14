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        Haberler Gündem Güncel Kemer'de gezi teknesi alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Kemer'de gezi teknesi alev alev yandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde yangın çıktı. Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:37
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          Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yangında küle döndü.

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          Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

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          Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

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          Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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