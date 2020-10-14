Kemalpaşa tatlısı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, üretilmeye başlanan bir tatlı çeşididir. Adı buradan gelmektedir. Özellikle ramazan ayında ve bayram günlerinde yapılan Kemalpaşa tatlısı şerbetli ve lezzetli bir tatlıdır. Güzel bir akşam yemeğinden sonra çayla birlikte ikram edilebilir.

Kemalpaşa Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kemalpaşa Tatlısı Yapılışı:

Kabımıza yumurtamızı sıvı yağı ve yoğurt alalım.

Elimizle karıştıralım.

İrmik ve unu kontrollü ilave edelim, karıştırmaya devam edelim.

Elimize yapışmayacak bir hamur elde edelim.

Ceviz büyüklüğünde alıp elimizde yuvarlayalım.

Tepsimizi yağlayalım, tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 180 derecede pişirelim, soğumaya bırakalım.

Şerbetimizi ocağa bırakalım.

Kaynatıp kıvam aldıktan sonra soğuk olan tatlımızı içine atalım.

Şerbetini çeken tatlımızı tepsiye dizelim.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Fırından çıkardığınız soğuk tatlıyı ılık şerbetin içine atıp, 15 dakika kaynatın.

Arzuya göre üstüne Hindistan cevizi, şam fıstık ile süsleyebilirsiniz.