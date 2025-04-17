Kemalpaşa Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması

Geçen kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 5 ay süren araştırmanın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi.

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Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.