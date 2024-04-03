Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal kimdir, nerede ve ne zaman hayatını kaybetti?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın filmleri günümüzde de ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremö İmamoğlu’nun Kemal Sunal Müzesi açılışı duyurusuyla sevenleri heyecanlanırken, Kemal Sunal hakkında yapılan araştırmalar hakkında da artış yaşandı.

Kemal Sunal Kimdir?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğan Türk sinemasının efsanevi komedyenlerinden biridir. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan Sunal, Ertem Eğilmez'in kendisini keşfetmesiyle sinemaya adım atmıştır.

Sunal'ın oyunculuğu, doğallığı, mimikleri ve doğaçlama yeteneğiyle öne çıkmıştır. Samimi ve sıcak kişiliğiyle de izleyicilerle kurduğu bağ, onu Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri haline getirmiştir.

Sunal, Hababam Sınıfı, Salak Bacanak, Süt Kardeşler, Tosun Paşa ve Mavi Boncuk gibi filmlerde canlandırdığı saf, iyi niyetli ve sempatik karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuştur. Filmleri, toplumdaki aksayan yönleri hicveden ve alt sınıflardan insanların mücadelelerini anlatan bir tarza sahipti.

Kemal Sunal en büyük fobisi olan uçakta hayatını kaybetmiştir. Kemal Sunal'ın uçak fobisi filmleri ve programları için yurt dışına çıkması gerektiğinde bile kara yoluyla seyahat etmesine neden olmuştur. Sunal'ın uçak korkusu hakkında birçok hikaye anlatılır. Bir hikayeye göre, bir film çekimi için Trabzon'a gitmesi gerektiğinde, uçağa binmekten o kadar korkmuştur ki, filmin yapımcısı onu özel bir jetle göndermek zorunda kalmıştır.

Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a giderken istemeyerek de olsa uçakla seyahati tercih etmiştir. Görgü tanıklarına göre uçağın kalkışı sırasında panik atağa yakalanan Sunal'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği söylenmektedir.

Aile hayatında da aktif olan Kemal Sunal, 1974 yılında Gül Sunal ile evlendi ve bu birliktelikten iki çocukları oldu: Ali Sunal ve Ezo Sunal. Eşi Gül Sunal, ev işleriyle ilgilenirken, kızı Ezo Sunal psikolog olarak çalışmaktadır. Oğlu Ali Sunal ise babasının izinden giderek oyunculuk yapmaya başladı.

Kemal Sunal 12 Eylül dönemindeki olaylardan dolayı tamamlayamadığı eğitimini de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Aslında, liseyi de 11 senede bitirmesine rağmen, azmi sayesinde üniversiteyi 27 senede tamamlamıştır. Sunal, tiyatroya devam ederken 1974 yılında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'na girmiş fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini ara vermek zorunda kalmıştır. 1992 yılında çıkan öğrenci affından yararlanarak eğitimine tekrar başlayan Sunal, 1995 yılında 43 yaşındayken diplomasını almıştır.