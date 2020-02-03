HABERTURK.COM

Türk Sineması'na damgasını vurmuş olan ünlü oyunculardan Kemal Sunal'ın doğduğu evin Elazığ depreminde yıkıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül Sunal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ-Malatya depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev yıkıldı"başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır. Kemal Sunal İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, haberde bahsi geçen evle ilgisi bulunmamaktadır. (Ailesinin Malatya kökenli olmasından her zaman gurur duymuştur) Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerimizle depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sunal ailesi adına

Gül Sunal