Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kemal Sunal'ın filmi Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

        Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi?

        Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Televizyonda izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Sahte Kabadayı'nın başrollerinde; Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener'in yer alıyor. Sahte Kabadayı filmini Suavi Sualp kaleme alırken, filmin yönetmenliğini ise Natuk Baytan yapıyor. İşte sevilen film hakkında merak edilen bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerinde Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener’in yer aldığı Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. Sevilen film bu akşam kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için seyirci ile buluşacak. İşte film hakkında detaylar...

        • 2

          SAHTE KABADAYI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

          1976 yapımı Sahte Kabadayı filmi İstanbul ve İzmit'te çekildi. Filmin çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

        • 3

          SAHTE KABADAYI FİLM KONUSU NEDİR?

          Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

        • 4

          SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

          Kemal Sunal’un başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi oyuncuları arasında Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi ünlü isimler yer alıyor.

        • 5

          Kemal Sunal - Kemal

          Kazım Kartal - Muhtar

          Yavuz Selekman - Hamdi

          Mümtaz Ener - Avukat

          Hakkı Kıvanç - Hayri

          İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

          Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

          Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

          Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

          Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı!
        Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı!
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Habertürk Anasayfa