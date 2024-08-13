Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi?
Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Televizyonda izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Sahte Kabadayı'nın başrollerinde; Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener'in yer alıyor. Sahte Kabadayı filmini Suavi Sualp kaleme alırken, filmin yönetmenliğini ise Natuk Baytan yapıyor. İşte sevilen film hakkında merak edilen bilgiler…
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Başrollerinde Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener’in yer aldığı Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. Sevilen film bu akşam kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için seyirci ile buluşacak. İşte film hakkında detaylar...
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SAHTE KABADAYI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yapımı Sahte Kabadayı filmi İstanbul ve İzmit'te çekildi. Filmin çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.
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SAHTE KABADAYI FİLM KONUSU NEDİR?
Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.
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SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal’un başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi oyuncuları arasında Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi ünlü isimler yer alıyor.
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Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi