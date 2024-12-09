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        Haberler Dünya Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi | Dış Haberler

        Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir'in cenazesi için Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. Olayda, Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:22
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        Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
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        Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı.

        Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

        Kılıçdaroğlu çifti, kazanın ardından kendilerine tahsis edilen başka bir araçla Ankara’ya dönüş yaptı. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, yetkililer, kazanın nedenine dair açıklama yapmadı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #selvi kılıçdaroğlu
        #kılıçdaroğlu kaza
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