Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı.

Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

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Kılıçdaroğlu çifti, kazanın ardından kendilerine tahsis edilen başka bir araçla Ankara’ya dönüş yaptı. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, yetkililer, kazanın nedenine dair açıklama yapmadı.

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