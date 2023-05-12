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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Muharrem İnce Millet İttifakı mitingine katılacak mı?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma Ankara mitingi saat kaçta, nerede gerçekleşecek?

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da son mitingini gerçekleştirecek. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma Ankara mitingi saat kaçta, nerede gerçekleşecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 12.05.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala son mitingini Ankara'da gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da miting yapan Kılıçdaroğlu, bu sefer Ankara'daki seçmenleriyle buluşacak. Konuyla ilgili araştırılan, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma Ankara mitingi saat kaçta, nerede gerçekleşecek?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

  • 12 MAYIS CUMA ANKARA MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önceki son yapacağı Ankara Mitingi, bugün ( 12 Mayıs Cuma ) saat 17.30'da başlayacak.

  • 12 MAYIS CUMA ANKARA MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinden önceki son yapacağı Ankara Mitingi, Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

  • 12 MAYIS CUMA ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 Mayıs Cuma günü yapılacak miting öncesinde, araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

    "Değerli Ankaralılar;

    12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan miting hazırlıkları için 11 Mayıs (bugün) 20.00-21.00 saatleri arasında Anıt Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile 12 Mayıs saat 14.00 itibarıyla GMK, Kazım Karabekir ve Dögol Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarını rica ederiz."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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