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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
Hepimizin başı sağolsun. Dün akşam haberi duyduğumda önce sayın valiyi aradım. Daha o saatlerde can kaybının olmadığını ifade etmiştim. Daha sonra televizyonlardan can kaybıyla ilgili haberler geldi. İki genel başkan yardımcısı arkadaşımı Malatya ve Elazığ'da görevlendirdim. Sabahleyin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bölgeye yardım ve araç gönderdiler. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız gönderdiği yardımların halka ulaşıp, ulaşmama noktasında gözlemlerde bulunmak üzere kendisi deprem bölgesine gitti.
"BU TÜR ACILAR BİZLERİ BİRLEŞTİRİYOR"
Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü çaba göstermeleri. Allah başka acılar vermesin. Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu acılar olmasa, her türlü önlem alınsa ve can kaybı yaşanmasa. Bu çerçevede arkadaşlarımız oradalar, değerlendirmeleri yapıyorlar. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim karşılıyor zaten. Hem Elazığlılara hem Malatyalılara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimin başı sağolsun diliyorum, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kırsal dahil olmak üzere hem kent merkezinde hem köylerde belediye başkanlarımız, il başkanlarımız vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. İnsani yardım, maddi yardım, çadır, 3 bin kişilik sıcak yemeğinin verilebileceği bir mekânın yaratılması belediyeler tarafından sağlandı. Elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Acının paylaşılmasının ötesinde günlük ihtiyaçların da karşılanması lazım, dolayısıyla arkadaşlarımız elinden gelen çabaları gösteriyorlar.
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