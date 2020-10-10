"BEBEK GELİYOR"

Hamile olduğunu söyleyen 39 yaşındaki şarkıcı, "İkinci çocuk mevzusunu zaten konuşuyorduk. Sonra koronavirüs salgını başladı ve biz de akışına bıraktık. Hayranlarım albüm bekliyordu ama bebek geliyor" dedi.