"ÇOCUKKEN ZORBALIĞA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



"O adam için üzgünüm!" diye konuşan 61 yaşındaki LeBrock, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bence o çok üzgün bir insan. Onu 'Bir Hollywood trajedisi' diye tanımlardım. Çocukken çok fazla zorbalığa uğradığına inanıyorum. Çok hastalıklı ve çok zayıf. Onun için en iyisini diliyorum.