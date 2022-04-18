'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' Fişekhane'de

Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman’ın başrolleri paylaştığı 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' adlı oyun 25 Nisan’da Fişekhane Ana Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Zeki ve entelektüel bir kadına hayat veren Başak Daşman ile inatçı bir polisi canlandıran Hüseyin Avni Danyal’ın usta oyunculuklarıyla sahnelenecek “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, ilk kez 25 Nisan Pazartesi günü Fişekhane’de seyircisiyle buluşacak.

Gördüklerinizin gerçek mi yoksa bir illüzyon mu olduğunu sorgulayacağınız dram türündeki tek perdelik oyun “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, yaptıklarından emin bir şekilde sorgusunun bitmesini bekleyen bir kadın ile yaptığı meslekten kurtulmanın derdinde olan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bazı gecelerin, şafağın sökmesini engellemeye çalıştığını anlatan bu tiyatro oyununda, güç dengeleri de değişip duruyor. Seyircileri, polisin mi yoksa kadının mı sorgulandığı ikileminde bırakacak “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, kimsenin göründüğü gibi olmadığı bir polis sorgusunda “Nasıl kaybedilir?” sorusunu sormaya çağırıyor.

İlk gösterimini Fişekhane Ana Sahne’de yapacak olan tiyatro oyunu, sihirli dolapta kaybedilenin bir adam mı yoksa gençlik mi olduğunu irdelerken, toplumsal değerleri ve yitirilen benliği ortaya koyuyor. Başak Daşman’ın hayat verdiği illüzyonist bir kadın, görünenlerin bir oyundan ibaret olduğunu anlatmaya hazırlanıyor. Neyin gerçek, kimin sorguda olduğunun karıştığı “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, görünmez kelepçeleri bir anda kolunda bulan Hüseyin Avni Danyal’ın, bulunduğu ortamdan memnun olmayan bir polisi canlandırdığı ve bilinenlerin yıkıldığı bir oyun olarak seyircisiyle buluşmayı bekliyor.

Dramaturg Irmak Bahçeçi’nin kaleme alıp Serkan Üstüner’in yönettiği “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenirken, oyunun yapımcılığını Mutlu İgdi ve Ali Özdemir, proje asistanlığını Yeraz Çağlayan, reji asistanlığını ise Arda Anarat üstleniyor. Elçin Gürler’in uygulayıcı yapımcılığındaki oyunun dekor tasarımı Cihan Aşar, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter, müzik tasarımı Anıl Balkan, styling Selin Ölçen, afiş tasarımı Seda Erdem imzası taşıyor.