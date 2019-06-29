Kelebeğin Rüyası nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filminin oyuncuları kimler? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı film, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatıyor. O dönemde şairlerin Mehmet Çelikel Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Behçet Necatigil'i de Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Kelebeğin Rüyası ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KELEBEĞİN RÜYASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Heybeliada, Büyükada, Uşak ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Film gösterime girdiği ilk hafta 807.881 kişi tarafından izledi.

KELEBEĞİN RÜYASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin yapımcılığını BKM yapıyor. Kelebeğin Rüyası'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da çetin bir savaş yaşanmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet değildir...