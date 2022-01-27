HABERTURK.COM

Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2021'de girişimlere yapılan 1.5 milyar dolarlık yatırım ile rekorlara sahne oldu. Geçen yıl girişim başına düşen yatırım tutarı ise 4.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Melek yatırım ağı Keiretsu Forum Türkiye de, 2021'de kendi rekorunu kırarak, 20 girişime yatırım yaptığını açıkladı.

2021'i değerlendiren Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, "2021 yılı Türkiye Startup Ekosistemi için rekor bir yıl oldu. Biz de 2021 yılında kendi rekorumuza imza atıp seneyi 20 girişimle kapattık. Portföyümüzdeki girişimlerden 2 tanesinin exit gerçekleştirdiği 2021 yılında, en çok yatırım alan Türkiye çıkışlı 10 girişimden birisi de yatırımlarımız arasında yer alan Servislet oldu. 2022’de de bu büyümeyi devam ettireceğiz" dedi.

'2022'DE YATIRIMLAR ARTACAK'

2022’de, ekosistemdeki 1.5 milyar dolarlık yatırımın daha da artacağını belirten Eren, "Dünyada NFT, Metaverse gibi yeni kavramlar ortaya çıktı ve şu anda çok büyük bir teknolojik dönüşümün etkisindeyiz. Startup Centrum’un hazırladığı 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, yıl boyunca yapılan 345 yatırım turunda 323 startup yatırım almayı başardı. Geçen seneye baktığımızda üçüncü çeyrekte toplam, bütün ekosistem olarak 116 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Yatırım miktarlarının artmasıyla girişimcilik ekosistemi 2022’de de hızla büyümeye devam edecek ve 2021 yılında gerçekleşen 1.5 milyar dolarlık yatırımın daha da üzerine çıkacak" öngörüsünü paylaştı.