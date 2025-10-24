Habertürk
        Keira Knightley sosyal medyayı evde yasakladı - magazin haberleri

        Keira Knightley sosyal medyayı evde yasakladı

        Kızlarına daha önce Disney filmlerini yasaklayan ancak geçen yıl bu konuda geri adım attığını itiraf eden Keira Knightley, bu defa sosyal medya yasağıyla gündemde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:55
        Sosyal medyayı yasakladı
        Ünlü oyuncu Keira Knightley, çocuklarını internetin kötülüklerinden korumak için evinde sosyal medyayı yasakladığını açıkladı. Müzisyen James Righton ile evli olan 40 yaşındaki oyuncunun, 9 yaşında Edie ve 5 yaşında Delilah adında iki çocuğu var.

        Yeni bir çocuk kitabı yazan Keira Knightley, yeni girişimini tanıtırken çocuklarının cihazlara yapışık kalmasından duyduğu korkuyu dile getirdi. Katıldığı radyo programında; "Bunu çok korkutucu buluyorum. Çünkü bunlar düzenlenmemiş alanlar ve çocuklarımı bu alanlardan korumak istiyorum. Bu yüzden evimizde sosyal medya yok" diyen İngiliz oyuncu; "Neye baktıklarını göremiyorsak, onların da cihazlara girmesine izin verilmiyor. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bunu ne kadar sürdürebilirim? Bilmiyorum!" ifadesini kullandı.

        "Sosyal medyadan uzak bir çocukluk dönemi savunan okullardan birindeyiz. Ebeveynlerin çoğu da aynı şeyi yapıyor. Bu yüzden, okulda çoğu ebeveynin büyük bir baskısı olduğunu düşünüyorum" diyen Keira Knightley; "Çoğumuz ilerlemek istediğimiz yolun bu olduğu konusunda hemfikiriz ancak elbette herkes değil, çünkü bu birçok insanı bölen bir konu" şeklinde konuştu.

        FİLMLERİ DE YASAKLAMIŞTI

        Ünlü oyuncu daha önce de ebeveynlik tercihleri konusunda açıklama yapmıştı. 2018'de aşırı ataerkil bulduğu için kızlarının Disney filmlerini izlemesini yasaklama kararı verdiğini açıklayınca büyük tepki toplamıştı. Filmlerde hep kadın karakterlerin erkekler tarafından kurtarıldığına dikkat çekerek yasaklama kararı alan Keira Knightley, geçen yıl geri adım attığını itiraf etmişti.

        #Keira Knightley
        #sosyal medya
        #yasak

