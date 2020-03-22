22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kehanetler Kitabı Türkçe PDF vatandaşlar tarafından en çok aranılanlar arasında yerini alıyor. Twitter'da bir kullanıcının Slyvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan Kehanetler Kitabının 210. sayfasında 2020 yılı için yapılan tahminleri paylaşması ile kitaba ilgi daha çok arttı. İşte Kehanet Kitabı PDF
KEHANETLER KİTABINDA NELER YAZIYOR?
15 sene önce kaleme alınan kitapta '2020'lerde akciğerleri etkileyen zatürre benzeri bir hastalığın dünyaya yayılacağı' yazıyor.;
2005 ile 2100 yılları arasında dünyada yaşanacak olayların tahmin edildiği kitabın 210'uncu sayfasında yazanlar, günümüzde ortaya çıkan Covid 19 salgınıyla birebir benzerlik gösteriyor.
Kitabın söz konusu bölümünde, "2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak." ibaresi yer alıyor.
— abdullah dervisoglu (@cimen87) March 20, 2020
77 yaşında hayatını kaybeden medyum ve yazar Sylvia Browne'un 1990 ile 2009 yılları arasında Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları, Kıyamet Günü Kehanetleri (End of Days),Dünyanın Gizemi ve Sırları (Secrets & Mysteries of the World) gibi gelecekte yaşanacak kehanetleri konu alan birçok kitabı bulunuyor.
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