Kefir prebiyotik bir üründür. Özellikle mide ve bağırsak için faydası çoktur. Marketlerden almanıza gerek olmadan, kendiniz evde kefir mayalayabilirsiniz.
Tarihi Kuzey Kafkasya’ya ve yıllar öncesine dayanıyor. Özellikle çocuklara da sevdirip, içirmemiz çok iyi olur. Ben size şimdi kefir mayasının nasıl yapılacağının tarifini vereceğim.
Kefir Mayası Malzemeleri:
Plastik süzgeç
Tahta kaşık
Cam kavanoz
Süt
Kefir mayası.
Kefir Mayası Yapılışı:
İlk olarak çiğ süt temin ediyoruz.
Çünkü marketlerden satın aldığımız pastörize sütlerle kefir yapamayız.
Kullanacağımız süt yeni sağılmış ve çiğ olmalı.
Şayet çiğ süt bulamadıysanız marketlerden cam şişede günlük süt alabilirsiniz.
Sütün sıcaklığının oda sıcaklığında olması gerekir.
Mayalamak için sütün sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olmaması gerekir.
Daha önceden satın aldığımız kefir mayasını, tahta kaşık yardımıyla süt ya da suyun içinden süzerek alın.
Daha sonra oda sıcaklığına gelmiş olan sütümüzün içine yavaş yavaş aktarıyoruz.
Cam kavanozunuzun kapağını kapatın ve süt ve kefir taneciklerinin mayalanması için bekletiyoruz.
Kefirin mayalanma işlemi ortalama 8 ile 24 saat arasında değişmektedir.
Ara ara kontrol ederek, pürüzsüz olup olmadığını kontrol edin.
Kıvamının daha yoğun olmasını istiyorsanız 48 saat bekletmeniz gerekecektir.
Mayalamış olduğunuz kefirin olup olmadığını anlamak için cam kavanozun dışından baktığımızda kesik süt kıvamını görmeniz gerekir.
O zaman kefiriniz olmuş demektir.
İşte o zaman kefirimiz hazır demektir.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kefir mayalarken sütünüzün oda sıcaklığında olması gerekir.
Kullandığınız süt eğer çiğ süt ise, kaynatma işleminden sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını beklemelisiniz.
Sütün üzerini hava alması için asla örtmeyin.
Kefir mayalarken kullandığınız su klorsuz ve içme suyu kalitesinde olmalıdır.
Süzerken kullandığınız süzgeç metal olmamalı, plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Mayaların ölmemesi için bu şart.
Kullandığınız kavanoz camdan yapılmış olmalıdır.
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