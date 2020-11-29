Kefaret dizisi ilk bölümüyle bu akşam FOX TV'de yayınlanacak. Yeni dizinin fragmanı yayınlandığından beri izleyiciler merakla diziyi bekliyor. Fragmanlarda görülen mekanlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret konusu nedir?
KEFARET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımcılığını 25 Film’in üstelendiği Kefaret dizisi daha fragmanıyla bile ilgi odağı olmayı başardı. Dizinin fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekerken, Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul’da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un doğal ortamlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi lüks semtler çekim ortamı oldu.
KEFRARET HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı.
KEFARET KONUSU
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.
Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!
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