Kefaret dizisi 31. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Kefaret 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 31. son bölüm...

KEFARET 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

KEFARET 32. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan, Nilay’ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir. Zeynep, Sinan’ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir. Fulya’nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar. Münevver kalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır…