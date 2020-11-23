Kefaret dizisi ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Dizinin ilk bölümüne Sinan'ın Zeynep için arabasını satması damga vurdu. İşl bölümüyle izleyicilerden tam not alan Kefaret yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kefaret 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kefaret 1. bölüm...

KEFARET 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir.

Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KEFARET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX'ta her pazar saat 20:00'de yayınlanan Kefaret adlı dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı .