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        Haberler Bilgi Yaşam Kedilerin tahtta olduğu dönem: Antik Mısır’da kediler neden kutsaldı?

        Kedilerin tahtta olduğu dönem: Antik Mısır’da kediler neden kutsaldı?

        Antik Mısır denince akla gelen ilk şeyler piramitler ve firavunlar olabilir. Ancak gözden kaçmaması gereken başka bir figür daha var: kediler! Onlar, Mısırlılar için sadece birer evcil hayvan değil, adeta tanrıların dünyasına açılan bir kapıydı. İşte Antik Mısır'da kedilerin nasıl bir tahtta oturduğunun öyküsü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:30
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        Antik Mısır'da kediler neden kutsaldı?
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        Kediler bugün olduğu kadar, hatta belki daha da fazla, binlerce yıl önce Antik Mısır’da özel bir yere sahipti. Mısırlıların bu zarif ve gizemli hayvanlara olan hayranlığı, hem günlük yaşamlarını hem de dini inanışlarını şekillendirmişti. Peki kediler nasıl oldu da bu kadar kutsal kabul edildi? Bu yazıda kedilerin Antik Mısır’daki büyüleyici hikayesine birlikte göz atıyoruz!

        HAYVANLARIN RUHANİ DEĞERİ

        Antik Mısır halkı, doğayla ve hayvanlarla güçlü bir bağ içindeydi. Her hayvan türü, kendine has özellikleriyle belirli bir ruhani güce sahipti. Bu hayvanlar kimi zaman tanrılarla ilişkilendirilir, kimi zaman da doğanın işleyişini sembolize ederdi. Köpekler cesaret ve sadakatle bağdaştırılırken, boğalar gücü, timsahlar ise Nil Nehri’nin gücünü temsil ederdi. Ancak kediler, tüm bu canlılar arasında çok daha ayrıcalıklı bir yere sahipti.

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        KEDİLERİN BÜYÜLÜ VARLIĞI

        Mısırlılar, kedilerin gizemli ve büyülü yaratıklar olduğuna inanıyordu. Kedilerin kötü ruhları kovduğuna, evlere bolluk ve bereket getirdiğine, sahiplerini görünmeyen tehlikelere karşı koruduğuna dair güçlü inançlar vardı. Bu nedenle kediler yalnızca birer evcil hayvan değil, aynı zamanda kutsal varlıklar olarak görülürdü.

        ZENGİNLERİN KRALİYET HAYVANI

        Özellikle varlıklı Mısırlılar, kedilere son derece lüks bir yaşam sunardı. Kediler, mücevherlerle süslenir, kaliteli yiyeceklerle beslenir ve en konforlu alanlarda yaşatılırdı. Onlara gösterilen bu ilgi, kedilerin sahipleri için ne kadar değerli olduğunu açıkça ortaya koyardı. Bu özel ilgi, sadece sevgiyle değil aynı zamanda dinsel ve kültürel inançlarla da ilgiliydi.

        ÖLÜMDEN SONRA DA KIYMETLİLERDİ

        Bir kedi öldüğünde, sıradan bir hayvan gibi gömülmezdi. Kediler mumyalanır, özel seremonilerle sonsuzluğa uğurlanırdı. Kedinin sahibi, derin bir yas tutardı. Bu yasın fiziksel sembolü olarak kaşlar tıraş edilir, kaşlar tekrar uzayana kadar yas devam ettirilirdi. Bu ritüel, kedilere olan duygusal ve dini bağlılığın bir göstergesiydi.

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        KEDİYE ZARAR VERENİN CEZASI: ÖLÜM

        Antik Mısır’da kedi öldürmenin cezası ölümdü. Üstelik bu ölüm, kasti değil kazara bile olsa uygulanırdı. Bu sert kural, kedilere verilen önemin bir başka boyutunu yansıtır. Çünkü Mısırlılar, kedilere zarar vermenin hem dini bir suç hem de toplumsal bir felaket olduğuna inanırdı. Bu yüzden kedilere zarar vermektense kendini feda etmeyi göze alan insanlar bile vardı.

        TANRIÇA BASTET VE KEDİ FORMU

        Mısır mitolojisinde birçok tanrı ve tanrıça farklı hayvanlara dönüşebilirdi. Ancak yalnızca Bastet adlı tanrıça, kedi formuna bürünme gücüne sahipti. Başlangıçta savaş tanrıçası olarak bilinse de zamanla evin koruyucusu, doğurganlığın ve sevginin tanrıçası olarak da kabul edildi. Bastet, narin ama güçlü bir kedi olarak tasvir edilirdi.

        PER-BAST TAPINAĞI VE HAC ZİYARETLERİ

        Tanrıça Bastet’e adanan tapınak, Per-Bast (bugünkü Tell Basta) şehrinde inşa edilmiştir. Bu tapınak, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir hac merkeziydi. Her yıl binlerce insan bu tapınağa gelir, tanrıçaya adaklar sunar, festival ve şenliklere katılırdı. Tapınakta yaşayan kediler de kutsal kabul edilir, onlar için özel alanlar ayrılırdı.

        Kaynak: History, National Geographic, Live Science

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