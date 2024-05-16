Kedilerin kızgınlık dönemi kaç gün sürer? Kedilerin kızgınlık dönemi ile ilgili bilinmesi gerekenler
Minik bir yavru kedi sahiplenen herkesin çok iyi bilmesi gereken bir dönem var: Kedilerde kızgınlık dönemi. Kedilerin erişkin bir kedi olmaya geçiş yaptığı dönem olan kızgınlık dönemi hem kediler hem de kedi sahipleri için oldukça zorlu bir dönemdir. İlk defa kedi sahiplenenler kızgınlık döneminde ne yapacağını bilemeyebilir. İşte kedilerin kızgınlık dönemi ile ilgili bilinmesi gerekenler
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Minik dostunuz bugün her zamankinden farklı mı davranmaya başladı? Bu sabah her zamankinden daha sırnaşık ve daha mı sesli? Müjde! Kediniz kızgınlık dönemine girdi... Kedilerin çiftleşmeye hazır olduğu ve üreme döngüsünün başladığı anlamına gelen kızgınlık dönemi hakkında bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri derledik...
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KEDİMİN KIZGINLIĞA GİRDİĞİNDEN NASIL EMİN OLURUM?
Merak etmeyin, kızgınlık dönemi o kadar belirgin özellikler taşır ki kedinizin kızgınlık dönemine girdiğini anlamamanız mümkün değil! Öncelikle kediniz birdenbire çok fazla konuşmaya ve bağırmaya başlar! Evet yanlış duymadınız, kediniz bir insan gibi günün her anında sürekli bir şeyler mırıldanmaya başlar. Bitmek bilmeyen bir ses...
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Çoğu kedi sahibi bu ses yüzünden kedisinin acı çektiğini düşünür ancak rahat olabilirsiniz minik dostunuz acı çekmiyor, sadece çiftleşmek istediğini tabiattaki diğer kedilere duyurmaya çalışıyor...
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Kedinizin kızgınlık dönemine girdiğinin bir diğer göstergesi de her zamankinden fazla sevgi talep etmesi. Siz sevmek istediğinizde kaçan kediniz birden bire kucağınıza çıkmaya, kafasını elinizin altına sokmaya ve siz yürürken ya da otururken sürekli gelip vücudunu size sürtmeye başlayacaktır. Bunu kedinizin size duyduğu yoğun sevginin dışa vurumu gibi düşünmemenizi tavsiye ederiz çünkü kediniz tıpkı size sürtündüğü gibi kapılara, eşiklere ve halılara da sürtünecek.
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Dikkat! Kediniz kızgınlık dönemindeyken artık tanıdığınız ve bildiğiniz o eski kediniz değil... Kızgınlık dönemi oldukça stresli bir dönemdir ve bu dönemde kedilerin ruh hali çok değişkendir. Sevgi dolu kediniz birdenbire agresifleşebilir. Çok uysal olduğunu düşündüğünüz kediniz kucağınıza almak istediğiniz için sizi bir anda tırmalayabilir.
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ERKEK KEDİLERDE KIZGINLIK ALAMETİ
Kızgınlık dönemi erkek kedilerde ve dişi kedilerde farklı özellikler taşıyabilir. Örneğin, erkek kedi sahiplerinin en çok şikayet ettiği şey kedilerinin kızgınlık döneminde evin her yerine idrar püskürtmesidir. Bu idrar oldukça kötü kokar ve güçlü bir kokudur çünkü kediniz bu püskürtmeyle dişi kediler için yerini belli etmeye çalışıyordur. Bu harekete işaretleme hareketi denir.
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DİŞİ KEDİLERDE KIZGINLIK ALAMETİ
Dişi kedilerde tüm bunların yanında asıl belirgin şey ise kedinizin çiftleşmeye hazır bir vücut pozisyonuna geçmesi. Bu zamana kadar görmediğiniz bu görüntü sayesinde kedinizin kızgınlık dönemine girdiğine emin olabilirsiniz. Kediniz kafasını ve ön bacaklarını yere yaklaştırıp arka bacaklarını, poposunu ve kuyruğunu havaya kaldırarak yürümeye başlarsa bilin ki kızgınlık dönemine girdi!
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AMAN, KAPILARA VE PENCERELERE DİKKAT!
Kızgınlık dönemine giren bir kedinin tek istediği şey çiftleşmektir bu yüzden bu uğurda alamayacağı risk yoktur. Peki bu ne demek? Eğer pencereler ya da kapılar aralık kalırsa kediniz dakikasında evden kaçabilir demek! Kediniz kızgınlık dönemindeyken evden kaçma eğilimi olur, evde açık kapı ve pencere olmamasına dikkat etmelisiniz...
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FAZLA TEMİZLİK GÖZ ÇIKARMAZ!
Kediler zaten çok temiz ve titiz hayvanlardır, kedi sahipleri bunu çok iyi bilir. Ancak kızgınlık döneminde kedilerin her zamanki yalanmaları birkaç kat artar. Özellikle genital bölgelerini çok fazla yaladıklarını görebilirsiniz, bu kızgınlık döneminde gayet normal kabul edilir.
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Kediniz kızgınlık dönemindeyken yemek yemesi azalabilir, çok fazla tüy dökebilir bu da oldukça normaldir.
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KIZGINLIK DÖNEMİ KAÇ GÜN SÜRER?
Kedilerin üreme dönemi genelde sonbahar ve ilkbahara tekabül eder. Yani aslında kediler sadece Mart ayında çiftleşmez. Mart ayı, çiftleşme dönemlerinden birinin başlangıcıdır.
Kediler, 6 ile 12 aylıkken ilk defa kızgınlığa girer. Bu zaman, kedinin cinsine ve ırkına göre farklılık gösterebilir. Kedilerin kızgınlık dönemi birkaç gün de sürebilir, birkaç hafta da. Bu kediden kediye değişir ama ortalama bir süreden bahsedecek olursak 6 gün olduğunu söyleyebiliriz.
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KEDİLER NE SIKLIKTA KIZGINLIĞA GİRER?
Kedilerin üreme dönemi uzun sürer ancak kediler bu dönemi sürekli kızgınlıkta geçirmez. 2-3 ay arayla kızgınlık dönemi yaşanması normal kabul edilir. Eğer kediniz çok sık (2 haftada bir, 10 günde bir gibi) kızgınlığa giriyorsa kesinlikle bir veterinere danışmalısınız. Dişi kedilerde hormon problemleri ya da yumurtalık sorunları sık kızgınlık dönemi yaşanmasına neden olabilir.
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KEDİM KIZGINLIĞA GİRDİ, NE YAPMALIYIM?
Öncelikle eğer kedinizi çiftleştirmeyecekseniz ya da dışarı salıp kızgınlık döneminde kendisini rahatlatmasına izin vermeyecekseniz kısırlaştırmalısınız. Kısırlaştırılmayan ve çiftleştirilmeyen kedilerde kızgınlık dönemleri ileriki yaşlarda çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Kısırlaştırma evcil hayvanlar için en sağlıklı yol kabul edilir.
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Kediniz kızgınlığa girdiğinde ilk yapmanız gereken şey çok sabırlı olmanız... Kediniz için oldukça stresli olan bu süreçte ona daha fazla sevgi ve şafkat göstermeli ve onunla daha fazla oynamalısınız.
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Kedinizin enerjisini atmasına ve stresini azaltmasına yardımcı olmalısınız. Matatabi ya da kedi nanesi gibi şeylerle stresini azaltabilirsiniz. Ayrıca kedinizin hareket etmesine neden olacak oyunları tercih ederek fazla enerjisini atmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bunun yanında kedinizin suyunun temiz ve dolu olmasına her zamankinden çok dikkat etmelisiniz.
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