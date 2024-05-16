Kedilerin kızgınlık dönemi kaç gün sürer? Kedilerin kızgınlık dönemi ile ilgili bilinmesi gerekenler

KIZGINLIK DÖNEMİ KAÇ GÜN SÜRER?

Kedilerin üreme dönemi genelde sonbahar ve ilkbahara tekabül eder. Yani aslında kediler sadece Mart ayında çiftleşmez. Mart ayı, çiftleşme dönemlerinden birinin başlangıcıdır.

Kediler, 6 ile 12 aylıkken ilk defa kızgınlığa girer. Bu zaman, kedinin cinsine ve ırkına göre farklılık gösterebilir. Kedilerin kızgınlık dönemi birkaç gün de sürebilir, birkaç hafta da. Bu kediden kediye değişir ama ortalama bir süreden bahsedecek olursak 6 gün olduğunu söyleyebiliriz.