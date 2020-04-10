Kediler de koronavirüs riski altında!

HABERTURK.COM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, evcil hayvanların virüsten nasıl etkilendikleri üzerine yeni bir çalışma yayınlandı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, kedilerin koronavirüse yakalanabildikleri tespiti paylaşılırken, köpeklerin ise virüsten fazla etkilenmedikleri ifade edildi. Çalışmada köpeklerin yanı sıra, tavuklar, domuzlar ve ördeklerin virüse yakalanmadıkları, gelinciklerin ise enfekte olabildikleri belirtildi.

Araştırma on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı hangi hayvanların aşı çalışmalarının test evrelerinde kullanılabileceğini belirlemek için yapıldı.

Ocak ve Şubat ayında Çin'deki hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada hayvanlara burun yoluyla verilen viral parçacıklardan en çok kediler ve dağ gelinciklerinin etkilendiği belirlendi. Araştırmada ayrıca kedilerin birbirlerini de enfekte edebileceği tespit edildi.

DSÖ: İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.

DSÖ´den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, "bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini" kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü acil durumlar uzmanı Mike Ryan ise hayvanların da tıpkı insanlar gibi bu sürecin mağdurları olduğunu söyledi ve hayvanlara iyi davranılmasını istedi.

New York´taki Bronx Hayvanat Bahçesi´ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia´nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York'taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.