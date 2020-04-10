Kediler de koronavirüs riski altında!

10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, evcil hayvanların virüsten nasıl etkilendikleri üzerine yeni bir çalışma yayınlandı.
Science dergisinde yayınlanan çalışmada, kedilerin koronavirüse yakalanabildikleri tespiti paylaşılırken, köpeklerin ise virüsten fazla etkilenmedikleri ifade edildi. Çalışmada köpeklerin yanı sıra, tavuklar, domuzlar ve ördeklerin virüse yakalanmadıkları, gelinciklerin ise enfekte olabildikleri belirtildi.
Araştırma on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı hangi hayvanların aşı çalışmalarının test evrelerinde kullanılabileceğini belirlemek için yapıldı.
Ocak ve Şubat ayında Çin'deki hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada hayvanlara burun yoluyla verilen viral parçacıklardan en çok kediler ve dağ gelinciklerinin etkilendiği belirlendi. Araştırmada ayrıca kedilerin birbirlerini de enfekte edebileceği tespit edildi.
DSÖ: İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.
DSÖ´den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, "bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini" kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü acil durumlar uzmanı Mike Ryan ise hayvanların da tıpkı insanlar gibi bu sürecin mağdurları olduğunu söyledi ve hayvanlara iyi davranılmasını istedi.
New York´taki Bronx Hayvanat Bahçesi´ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia´nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York'taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!