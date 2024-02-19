Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!

İstanbul Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi 8 Şubat 2024 tarihindeki duruşmada, sanık İbrahim Keloğlan hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan Hayvanları koruma Kanunun 28/ A-2 maddesi hükmü uyarınca önce 1 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

DHA'da yer alan habere göre cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.

İNDİRİMİN NEDENİ: PİŞMANLIK DUYMUŞ

Mahkeme hükmünün gerekçesini tamamladı. Gerekçede, sanığın kedinin kaçmasını engelleyip koridorda defalarca tekme atıp öldürdüğü, savunmasında suçunu kabul ettiğine yer verildi. Sanığın eşiyle aralarındaki sorundan dolayı kendinden geçip böyle bir davranışta bulunduğunu, herkesten çok utandığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği belirtilerek "Dosya içerisinde bulunan CD, katılan beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçu işleyiş biçimi, dosya içerisindeki 2 dakika 34 saniyelik video kaydında kedinin kaçmasına engel olarak birden çok kez tekme atıp öldürmesi sebebiyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılarak üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiştir" denildi.

Gerekçede, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve pişmanlığını gösteren davranışları, sabıkasız geçmişi sebebiyle hakkında takdiri indirim uygulandığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi, olaydan önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması sebebiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.