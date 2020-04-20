20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hastalıklara karşı kedinize aşı yapımını takip etmeniz önemli bir sorumluluktur. Hem sahiplendiğiniz can için hem de kendiniz için çok önemlidir. Kedi yavruları; annelerinin emzirmesi süresince sütünden hastalıklara karşı koruyan antikorlar almaktadırlar. Bu antikorlar 6-12 haftaya kadar dayanmakta ve yavruyu korumaktadırlar. Sonrasında ise; aşı yapımına başlanması gerekmektedir. Kesinlikle kedinizi aşıları tamamlanmadan dışarı çıkarmayınız. Eğer çıkarmak zorunda kalırsanız, mutlaka dışarıya temas etmemesi açısından kucağınızda taşıyınız.
Kedilerin yakalandıkları hastalıklar kısaca şunlardır;
Kedi gençlik hastalığı; bulaşıcı ve aşı yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Belirtileri; kusma, ishal, iştahsızlık, tüylerde dağınıklık, ateş, karın ağrısı ile devam etmektedir.
Kedi nezlesi; solunum yollarının enfeksiyon kapması ile oluşan bir hastalıktır. Aşı yapılması gerekmektedir. Eğer tedaviye başlanmazsa nezle; zatürreye dönüşebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir.
Calisivirus; üst solunum yollarının enfeksiyon yapması ile meydana gelmektedir. Kedilerin toplu bulunduğu yerde daha fazla bulaşmaktadır. Tedavi yöntemi mutlaka aşı ile yapılmaktadır.
Chlamydia; bakteriyel bir enfeksiyon çeşididir. Cinsel yolla bulaşan bu hastalık hem dişi hem erkek kedilerde görülmektedir. Tedavi yapılmadığı takdirde kısırlığa neden olabilmektedir.
Feline Leukemia Virüs; çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir enfeksiyon türüdür. Kedi lösemisi olarak bilinmektedir. Bu virüs ortaya çıkmadan kedinin vücudunda yıllarca yaşayabilmektedir. Kedinin metabolizmasında baskı yaparak ölüme ve şiddetli anemiye neden olabilmektedir. Bu hastalık erkek kedilerde daha fazla görülmektedir. Belirtileri ise; anemi, iştahsızlık, dalak büyümesi, vücutta oluşan koyu renkli benler ve zayıflama şeklindedir. Tedavisi yapılamadığından dolayı, mutlaka aşı yapılarak korunma sağlanmalıdır.
Kuduz; tüm memeli hayvanlara bulaşabilen ve direkt hayvanda sinir sistemini çökerterek ölümüne sebep olan bir hastalıktır. İnsanlara da bulaşabilen bir virüs olduğundan dolayı mutlaka aşı yaptırılması kamu sağlığı açısından yasal bir yükümlülüktür. Hiçbir şekilde tedavisi yoktur.
Kedi AİDS’i; öldürücü bir enfeksiyondur. Tedavisi aşı ile yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde henüz bu hastalık için gerekli olan aşı bulunmamaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!